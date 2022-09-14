За минулу добу енергетикам вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 2 населених пунктів, знеструмлених через обстріли окупантів. Знову зі світлом майже 3 тисячі домогосподарств у Покровському і Бахмутському районах Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Донецькі електромережі.

У повідомленні зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли дістатися низки пошкоджень, відремонтувати їх та відновити електропостачання 2 населених пунктів. 2 753 домогосподарства у Покровському та Бахмутському районах знову з електрикою.

“Левова частка відновлень — у Торецькій громаді, де енергетики проводять з дозволу військових роботи майже щоденно. Тут вдалося повернути електропостачання у понад 2 тисячі домогосподарств. Торецька громада знаходиться під постійними обстрілами, оскільки розташована поблизу лінії розмежування”, – розповіли у ДТЕК Донецькі електромережі.

Крім того, енергетики змогли виконати низку ремонтів у Авдіївській та Мар’їнській громадах. Проте складними напрямками лишаються Мар’їнський та Торецький. Поки що без електропостачання — 89 населених пунктів області.

“Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 203 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим”, – наголосили у компанії.

Довідка. ДТЕК Донецькі електромережі виконує функції Оператора системи розподілу(ОСР) на території Донецької області.

ДТЕК — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Підприємства компанії виробляють електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобувають вугілля та природний газ, здійснюють трейдинг енергопродуктів на українському та зарубіжних ринках, розподіляють і постачають електроенергію споживачам, надають клієнтам послуги з раціонального використання енергоресурсів та розвивають мережу швидкісних зарядних станцій.