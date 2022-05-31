Про це повідомили на сайті ДТЕК.
Загалом повернули світло до домівок 19 836 родин. Ремонтні роботи успішно завершено у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. У Бахмутському районі відновлень найбільше.
Через інтенсивні обстріли в регіоні зберігається складна ситуація. Без електропостачання залишаються 321 населений пункт Донецької області.
Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський напрямки найскладніші для проведення ремонтних робіт. Постійні обстріли завдають шкоди обладнанню та лініям електропередач. Для ремонту фахівці вимушені чекати на дозвіл від Збройних сил України.
“Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 97 добу та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії”, – зазначили в компанії.
- Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по місту Слов’янськ (Донецька область). Як наслідок – троє загиблих та шестеро поранених, а також пошкоджені школа і багатоповерхівки.
- Російські війська продовжують штурмувати райони Сєвєродонецька і Тошківки, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.