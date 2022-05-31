Загалом повернули світло до домівок 19 836 родин. Ремонтні роботи успішно завершено у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. У Бахмутському районі відновлень найбільше.

Про це повідомили на сайті ДТЕК.

Через інтенсивні обстріли в регіоні зберігається складна ситуація. Без електропостачання залишаються 321 населений пункт Донецької області.

Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський напрямки найскладніші для проведення ремонтних робіт. Постійні обстріли завдають шкоди обладнанню та лініям електропередач. Для ремонту фахівці вимушені чекати на дозвіл від Збройних сил України.

“Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 97 добу та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії”, – зазначили в компанії.