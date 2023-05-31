У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тис. споживачів.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також через негоду знеструмлено 12 населених пунктів у Запорізькій області.

За добу вдалося повернути світло для 18,6 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Крім того, енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів у 12 областях України, які залишилися без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію в оператора системи передачі. Комісія, створена Держенергонаглядом за дорученням міністра енергетики України Германа Галущенка, щодо вивчення причин, які призвели до розсинхронізації енергосистеми та аварійних відключень електроенергії, розпочала свою роботу.

Загалом станом на 31 травня ситуація з генерацією та споживанням електроенергії – стабільна. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються.

Тим часом триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону.

Щодо ситуації у газовій галузі, то за добу обсяг газу у сховищах зріс на 22,2 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива достатні – складають понад 9,5 мільярда метрів кубічних.