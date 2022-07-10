Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
У Мар’їнці, Костянтинівці, Зайцевому та Переїзному постраждали 23 особи. Внаслідок ракетних атак загинули цивільні у Переїзному, Костянтинівці та Красно та Мар’їнці.
Вчора ввечері окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. Внаслідок нього повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди. Рятувальники намагалися врятувати тих, хто опинився під ними.
За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, перебувають щонайменше 34 людини, зокрема 9-річна дитина. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.
Рятувальна операція тривала. На поверхню дістали 6 загиблих, поки відомо про 5 поранених.
- Нагадаємо, за словами очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, росіяни стягують свої війська поблизу населеного пункта Білогорівка Луганської області. ЗС РФ завдають масованих ударів по околицях.
- Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є “невіддільною частиною російської землі”. Цей сигнал може свідчити про те, що Кремль має намір анексувати частину або всю Харківську область.