У Донецькій області обстріли російських військових призвели до смерті двох дітей. Атака трапилася під час великоднього ранку в Очеретинській громаді.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Російські військові обстріляли будинок на вулиці Миру, де перебувала родина. Внаслідок атаки його було зруйновано. Також загинули двоє дівчаток 5 та 14 років.

Голова ОВА знову закликав місцевих жителів евакуюватися з прифронтової зони. Павло Кириленко наголосив, що не треба недооцінювати “нелюдську жорстокість росіян”, які ведуть бойові дії навіть під час одного з найважливіших християнських свят.

“Бережіть життя – своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А цивільним – вижити”, — додав голова ОВА.