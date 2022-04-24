Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Російські військові обстріляли будинок на вулиці Миру, де перебувала родина. Внаслідок атаки його було зруйновано. Також загинули двоє дівчаток 5 та 14 років.
Голова ОВА знову закликав місцевих жителів евакуюватися з прифронтової зони. Павло Кириленко наголосив, що не треба недооцінювати “нелюдську жорстокість росіян”, які ведуть бойові дії навіть під час одного з найважливіших християнських свят.
“Бережіть життя – своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А цивільним – вижити”, — додав голова ОВА.
- Нагадаємо, у Маріуполі під обстрілами загинув Валерій Кірсанов. У 2015 році він наводив російські “Гради” на мікрорайон “Східний” і призвів до смертей 30 цивільних жителів.
- Також з початку повномасштабного російського вторгнення протягом 60 днів українські захисники ліквідували майже 22 тисячі окупантів.