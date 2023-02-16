Про це повідомила Служба безпеки України.

Отримані дані агенти надсилали росіянам через анонімні месенджери у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотофіксацією. Ворог використовував дані для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.

Серед затриманих – жителька Новогродівки. Її викрито на спробі передачі розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Жінка обходила місцевість і надалі контактувала з бойовиком терористичної організації “ДНР”, який входив до складу 1-го армійського корпусу РФ. Також вона звітувала про результати ракетних атак.

Фото: Служба безпеки України

Іншу жительку Дружківки викрили на Бахмутському напрямку. Вона передавала росіянам приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їх переміщення.

Фото: Служба безпеки України

Третій затриманий передавав через декілька проросійських Telegram-каналів маршрути переміщення українських військ.

Фото: Служба безпеки України

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України