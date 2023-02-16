Про це повідомила Служба безпеки України.
Отримані дані агенти надсилали росіянам через анонімні месенджери у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотофіксацією. Ворог використовував дані для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.
Серед затриманих – жителька Новогродівки. Її викрито на спробі передачі розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Жінка обходила місцевість і надалі контактувала з бойовиком терористичної організації “ДНР”, який входив до складу 1-го армійського корпусу РФ. Також вона звітувала про результати ракетних атак.
Іншу жительку Дружківки викрили на Бахмутському напрямку. Вона передавала росіянам приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їх переміщення.
Третій затриманий передавав через декілька проросійських Telegram-каналів маршрути переміщення українських військ.
У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
- Викрито громадянина Білорусі, який добровільно долучився до ПВК “Вагнер”. Він приєднався до російської приватної військової компанії у липні 2022 року.
- Співробітники СБУ викрили ще одного агента ФСБ, який “зливав” росіянам інформацію про оборону Миколаєва. Поплічника завербували через заборонену соцмережу “Вконтакте”.