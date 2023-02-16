На Донецькому та Бахмутському напрямках викрили трьох російських інформаторів. Місцеві жителі збирали інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Отримані дані агенти надсилали росіянам через анонімні месенджери у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотофіксацією. Ворог використовував дані для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.

Серед затриманих – жителька Новогродівки. Її викрито на спробі передачі розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Жінка обходила місцевість і надалі контактувала з бойовиком терористичної організації “ДНР”, який входив до складу 1-го армійського корпусу РФ. Також вона звітувала про результати ракетних атак.

Іншу жительку Дружківки викрили на Бахмутському напрямку. Вона передавала росіянам приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їх переміщення.

Третій затриманий передавав через декілька проросійських Telegram-каналів маршрути переміщення українських військ.