Російські загарбники продовжують обстрілювати міста по всій території України. Минулої доби, 15 липня, від рук російських військових загинуло 7 мирних жителів Донецької області. Ще 14 – поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними голови Донецької ОВА, 15 липня, російські окупанти вбили 7 мирних жителів Донецької області. Серед них – 2 у Красногорівці, 1 – у Слов’янську, 1 – в Авдіївці, 1 – у Закітному, 1 – у Гірнику та 1 – в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення.

Окрім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у Донецькій області загинуло 620 осіб та 1586 отримали поранення. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

“За всі свої злочини росіяни понесуть відповідальність!”, – зазначив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що станом на початок 143-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують завдати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та по позиціях ЗСУ на лінії фронту. Не припиняють росіяни штурмувати окремі населені пункти, однак ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.