Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За даними голови Донецької ОВА, 15 липня, російські окупанти вбили 7 мирних жителів Донецької області. Серед них – 2 у Красногорівці, 1 – у Слов’янську, 1 – в Авдіївці, 1 – у Закітному, 1 – у Гірнику та 1 – в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення.
Окрім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у Донецькій області загинуло 620 осіб та 1586 отримали поранення. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
“За всі свої злочини росіяни понесуть відповідальність!”, – зазначив Павло Кириленко.
Нагадаємо, що станом на початок 143-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують завдати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та по позиціях ЗСУ на лінії фронту. Не припиняють росіяни штурмувати окремі населені пункти, однак ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.
- Сьогодні вранці, 16 липня, російські окупанти укотре обстріляли Донецьку область. Під ворожим вогнем опинилось місто Костянтинівка.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ймовірно, російські окупанти завершують так звану “оперативну паузу”, яку вони взяли після захоплення Лисичанська на Луганщині. Це означає, що невдовзі армія РФ продовжить активні наступальні дії на Донбасі.
- Російські окупанти завдали масованих обстрілів по Дніпропетровській області. Після вчорашніх ракетних ударів по Дніпру, російські армійці, під ранок 16 липня, обстріляли ще й декілька районів області, завдавши значних руйнувань.