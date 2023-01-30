27 січня під час виконання бойового завдання загинув 24-річний пілот Данило Мурашко. У Краматорському районі Донецької області його підбив ворожий винищувач.

Про це повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook.

Данило Мурашко перебував поблизу Шабельківки й попри малу висоту польоту намагався відвести літак від житлових будівель. На жаль, він втратив висоту й не зміг безпечно катапультуватися.

Прощання з українським захисником відбулося 30 січня.

“За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання “Герой України” (посмертно)”, — наголосили у повідомленні.

Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко боронив Україну від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ. Всього пілот здійснив 141 бойовий виліт. Йому вдалося знищити близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів і близько 600 осіб живої сили росіян.

Захиснику неодноразово вдавалося здійснювати вивід авіаційної техніки з-під авіаційних та ракетних ударів противника. Раніше він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.