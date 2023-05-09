Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко”, – написав Єрмак.

Олексій Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

“Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!” – додав керівник ОПУ.

В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ висловили співчуття дружині загиблого захисника Віті Титаренко, яка працює у Відділенні релігієзнавства.

“Він загинув як Воїн і в нашій пам’яті залишиться Героєм. І особливо дивно в цей час читати міркування окремих теологів-філософів про „радість від смерті ворога“. Але любов і емпатія – невід’ємні від істини, і вбивча реальність істини – поріг, який не подолали багато хто з сучасних інтелектуалів – це Чин, що втілює Правду. Дякуємо за Чин Олексієві!” – написали у пресслужбі.