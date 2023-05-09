Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко”, – написав Єрмак.
Олексій Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.
“Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!” – додав керівник ОПУ.
В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ висловили співчуття дружині загиблого захисника Віті Титаренко, яка працює у Відділенні релігієзнавства.
“Він загинув як Воїн і в нашій пам’яті залишиться Героєм. І особливо дивно в цей час читати міркування окремих теологів-філософів про „радість від смерті ворога“. Але любов і емпатія – невід’ємні від істини, і вбивча реальність істини – поріг, який не подолали багато хто з сучасних інтелектуалів – це Чин, що втілює Правду. Дякуємо за Чин Олексієві!” – написали у пресслужбі.
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