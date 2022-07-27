У боях під Бахмутом (Донецька область) загинув український журналіст Олександр Савоченко. Його поховають у рідному селі Поліському.

Про це повідомив Інститут масової інформації.

Олександр Савоченко до російського вторгнення працював у Києві. Він був журналістом спочатку на “СТБ”, потім в інформаційному агентстві AFP та пізніше на “Суспільному”. Він робив аналітичні сюжети, де розповідав про економіку та політику.

Журналіст жив у Броварах. В Олександра Савоченка залишилися дружина, батьки, старший брат та бабуся.

Він закінчив Ніжинський обласний педагогічний ліцей з медаллю. Після того здобув освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Зазначимо, що Олександр Савоченко став вже 37-м медійником, який загинув внаслідок широкомасштабної війни, яку спровокувала Росія.