Про це повідомив Інститут масової інформації.
Олександр Савоченко до російського вторгнення працював у Києві. Він був журналістом спочатку на “СТБ”, потім в інформаційному агентстві AFP та пізніше на “Суспільному”. Він робив аналітичні сюжети, де розповідав про економіку та політику.
Журналіст жив у Броварах. В Олександра Савоченка залишилися дружина, батьки, старший брат та бабуся.
Він закінчив Ніжинський обласний педагогічний ліцей з медаллю. Після того здобув освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Зазначимо, що Олександр Савоченко став вже 37-м медійником, який загинув внаслідок широкомасштабної війни, яку спровокувала Росія.
- Нагадаємо, на фронті загинув журналіст автомобільного видання InfoCar та захисник Микола Рачок. Він служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.
- У Військовій академії Одеси відбулася церемонія прощання з командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталієм Гуляєвим та іншими офіцерами, які загинули на Миколаївщині під час звільнення південних рубежів України від російських окупантів.