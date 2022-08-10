З 11 серпня у Донецькій області буде діяти особливий режим в’їзду, виїзду та загалом руху транспортних засобів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, особливий режим передбачатиме дві головні умови. Відтак буде заборонено вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони, наприклад екскаваторів, тягачів, тралів тощо.

А також триватиме заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі, окрім ліків та засобів для дезінфекції.

Павло Кириленко зазначив, що особливий режим встановлений на період дії воєнного стану. “Цей крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей”, – наголосив голова Донецької ОВА.

Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.

Нещодавно повідомлялося про те, що у Донецькій області в одному місті не буде опалювального сезону. Натомість керівні компанії у Слов’янську почали консервувати систему опалення.

Нагадаємо, що станом на початок 168-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Ветеринарне – Уди, Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка.