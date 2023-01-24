У Донецькій області затримано ексберкутівця, який «зливав» бойові позиції ЗСУ

Співробітники СБУ у прифронтових районах Донецької області викрили на співпраці з росіянами колишнього беркутівця. Експрацівник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" підтримав російських військових ще на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Служба безпека України.

Поплічник ворога долучився до росіян з власної ініціативи. Після 24 лютого він розпочав збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Чоловік об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Отримані дані він передавав доньці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі. Інформація була у вигляді текстових повідомлень у месенджері. Жінка передавала інформацію своєму знайомому, котрий є учасником окупаційного угруповання РФ на півострові.

Розвіддані планували використовувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Також поплічник пропонував знайомому доньки свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Ще він просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси.

У чоловіка під час затримання виявили мобільний телефон та символіку терористичної організації “ДНР”. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Колишньому беркутівцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України.