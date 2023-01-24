Про це повідомила Служба безпека України.
Поплічник ворога долучився до росіян з власної ініціативи. Після 24 лютого він розпочав збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Чоловік об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ.
Отримані дані він передавав доньці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі. Інформація була у вигляді текстових повідомлень у месенджері. Жінка передавала інформацію своєму знайомому, котрий є учасником окупаційного угруповання РФ на півострові.
Розвіддані планували використовувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Також поплічник пропонував знайомому доньки свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Ще він просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси.
У чоловіка під час затримання виявили мобільний телефон та символіку терористичної організації “ДНР”. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Колишньому беркутівцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України.
У Донецькій області затримано ексберкутівця, який «зливав» бойові позиції ЗСУ // 3 фото
- На території Кіровоградської області викрито ще одного агента ФСБ Росії. Поплічник ворога збирав дані про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.
- Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації. Він мав приховано збирати інформацію про систему захисту регіону.
- Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), яка передавала координати для ракетних ударів по місту Дніпро.