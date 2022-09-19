У Покровську Донецької області затримано двох диверсантів, які у 2014 році приєдналися до бойовиків так званої "ДНР". Російські агенти прибули приховано, аби проводити розвідувально-підривну діяльність проти ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У затриманих при собі виявили посвідчення учасників незаконних збройних формувань. У них вилучено арсенал автоматичної зброї і боєприпасів, які вони замаскували у спеціально облаштованих схронах.

Слідство встановило, що двоє місцевих жителів приєднались до лав терористичних угруповань “Восток” і “Славянская бригада”. Вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська під керівництвом ватажка з позивним “Моторола”.

Ці бойовики прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста, колишнього так званого “міністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Вони перебували тоді у складі ворожих мінометних розрахунків. Зловмисники потрапили до підконтрольної законній владі України до початку повномасштабного вторгнення. Вони очікували завдання від російських кураторів і намагалися переховуватися серед місцевих жителів. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що Арсен Павлов “Моторола” приїхав на Донбас 2014 року захищати “рускій мір”. Пізніше він очолив власний загін “Спарта”, а до цього долучився до банди Ігоря Гіркіна у Слов’янську. Його було підірвано саморобним вибуховим пристроєм у ліфті будинку, де він проживав, 16 жовтня 2016. У так званій “ДНР” повідомили, що це сталося через “роботу української ДРГ”, але пізніше стало відомо, що його вбито внаслідок внутрішніх розборок серед бойовиків. Президент РФ нагородив Моторолу Орденом Мужності у травні 2022 року.