Фото: telegram/Михайло Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Донеччина – одне з найнебезпечніших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли у багатьох населених пунктах інтернет та зв’язок майже відсутні”, – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві не можуть поспілкуватися з рідними через вдсутність зв’язку та інтернету.

Фото: telegram/Михайло Федоров

Проте тепер завдяки акумуляторам, які працюють на сонячній енергії, мешканці Донецької області завжди будуть на зв’язку.

За словами міністра цифрової трансформації, далі планують відправити акумулятори Tesla Powerwall 2 у Миколаївську область.

“Новітні технології допоможуть нам перемогти у цій війні”, – наголосив Михайло Федоров й подякував Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні.

Довідка. Tesla Powerwall 2 – це акумуляторна батарея змінного струму, яка постачається з необхідним апаратним забезпеченням (Tesla Gateway) для забезпечення функцій відключення, резервного копіювання та відключення від мережі.