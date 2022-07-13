Донецька область отримала нову систему Tesla Powerwall 2, завдяки якій там відновлять зв’язок та інтернет.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Донеччина – одне з найнебезпечніших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли у багатьох населених пунктах інтернет та зв’язок майже відсутні”, – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві не можуть поспілкуватися з рідними через вдсутність зв’язку та інтернету.

Проте тепер завдяки акумуляторам, які працюють на сонячній енергії, мешканці Донецької області завжди будуть на зв’язку.

За словами міністра цифрової трансформації, далі планують відправити акумулятори Tesla Powerwall 2 у Миколаївську область.

“Новітні технології допоможуть нам перемогти у цій війні”, – наголосив Михайло Федоров й подякував Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні.

Довідка. Tesla Powerwall 2 – це акумуляторна батарея змінного струму, яка постачається з необхідним апаратним забезпеченням (Tesla Gateway) для забезпечення функцій відключення, резервного копіювання та відключення від мережі.