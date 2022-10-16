У тимчасово окупованому Донецьку відбулися вибухи в будівлі місцевої "адміністрації". Внаслідок них сталася пожежа.

Про це повідомив СтратКом у Telegram.

За їхніми даними, вибухи сталися не тільки в адміністрації, а й по місту.

“Ось до чого доводить “куріння біля балонів з газом”. Місцеві подейкують, що був ще один “хлопок”, менший за розміром”, – йдеться в повідомленні.

Пропагандистське видання “РИА Новости”, у вибуху звинуватило українську сторону. Вони заявили, що в будівлю адміністрації нібито потрапив HIMARS.

За їхніми словами, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Внаслідок вибуху обвалилася стеля та вибито вікна. Крім того, згоріли три автомобілі.

Внаслідок вибухів постраждали двоє мирних жителів. Їх шпиталізовано до лікарні.