Найбільші доплати за боротьбу з COVID-19 отримували керівники медзакладів й адміністративний персонал, на це вказує звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною хворобою.

Про це повідомили у Рахунковій палаті.

Національна служба здоров’я України й Міністерство охорони здоров’я не забезпечили належного моніторингу за здійсненням доплат до зарплат медичним працівникам у рамках боротьби з COVID-19, що призвело до суттєвих диспропорцій, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

“Загалом у 2020 році доплати отримали понад 107 тисяч лікарів, майже 218 тисяч представників середнього медичного персоналу. Але наші фахівці дослідили, що якщо 53 медзаклади (28%), які належать до сфери управління МОЗ, почали виплати з вересня, то 125 медзакладів (65%) – з жовтня, а 14 (7%) – лише з листопада”, – цитує Пацкана пресслужба Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, для 43% усіх отримувачів доплати становили менше ніж 9,8 тисячі гривень, тоді як для 1% – більше ніж 179,5 тисяч гривень.

“У вересні-грудні 2020 року дев’ять із десяти найбільших виплат отримували керівники закладів або заступники. Наприклад, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб у середньому щомісяця доплачував собі до посадового окладу майже 90 тисяч гривень. А заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Київського міського пологового будинку №5 отримував в середньому щомісяця майже 77 тисяч гривень доплат. Гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради – понад 66 тисяч гривень”, – наголосив Пацкан.

Також зазначається, що є категорії працівників, які не отримали чи недоотримали належних виплат.

Через відсутність медперсоналу для роботи в екстрених бригадах медичної допомоги залучали санітарок замість медсестер, оскільки санітарки не є членами бригади швидкої допомоги, додаткову доплату до 300% вони не отримали.