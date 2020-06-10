Про це повідомила пресслужба відомства.

Чоловік з двосторонньою пневмонією у тяжкому стані 5 червня був госпіталізований до відомчого шпиталю.

Зазначається, що стан хворого погіршувався, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Через загострення стану та наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнту не вдалося.

Станом на 10 червня у Держприкордонслужбі України зафіксовано 58 працівників та військовослужбовців, хворих на COVID-19. З них 36 одужали, 21 – проходять лікування. Серед тих, хто лікуються, немає осіб у тяжкому стані.