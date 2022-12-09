Про це повідомляє АР.
Спочатку правоохоронці заявили, що вдалося встановити контакт з підозрюваним, але невдовзі після полудня оголосили, що він загинув: “Підозрюваний помер під час поліцейської операції, 40-річний чоловік отримав смертельні поранення, коли заручники були звільнені”, — йдеться в повідомленні поліції Дрездена.
За словами поліціянтів, заручники були “зовні неушкоджені”.
Крім того, 40-річного німця підозрюють у вбивстві своєї 62-річної матері. Жінку знайшла мертвою в іншій частині міста в суботу вранці.
На дрезденському радіо сповістили, що чоловік намагався увійти до будівлі, де знаходиться телерадіокомпанія, неподалік головного залізничного вокзалу міста. Він зробив кілька пострілів, перш ніж намагатися втекти.
- У США, чоловіка, який намагався викрасти французьких бульдогів американської виконавиці Леді Гаги, вистреливши у її помічника, який з ними гуляв, засудили до 21 року в’язниці.
- 22-річний озброєний чоловік відкрив стрілянину в гей-клубі в Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо, США), убивши п’ятьох людей і поранивши 25 осіб. Його зупинили відвідувачі, а за лічені хвилини приїхали поліціянти та заарештували.