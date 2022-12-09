У східнонімецькому місті Дрезден чоловік, якого підозрюють у вбивстві своєї матері та захопленні двох заручників, помер від поранень.

Про це повідомляє АР.

Спочатку правоохоронці заявили, що вдалося встановити контакт з підозрюваним, але невдовзі після полудня оголосили, що він загинув: “Підозрюваний помер під час поліцейської операції, 40-річний чоловік отримав смертельні поранення, коли заручники були звільнені”, — йдеться в повідомленні поліції Дрездена.

За словами поліціянтів, заручники були “зовні неушкоджені”.

Крім того, 40-річного німця підозрюють у вбивстві своєї 62-річної матері. Жінку знайшла мертвою в іншій частині міста в суботу вранці.

На дрезденському радіо сповістили, що чоловік намагався увійти до будівлі, де знаходиться телерадіокомпанія, неподалік головного залізничного вокзалу міста. Він зробив кілька пострілів, перш ніж намагатися втекти.