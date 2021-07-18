У м. Дрогобич Львівській області частково зруйнувався відселений житловий будинок по вул. Грушевського, 101.

Про це повідомили у МВС.

“Сьогодні до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку, який на даний час відселений, відбулося руйнування лівої частини другого під’їзду”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 7 осіб та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року у цьому житловому будинку було зруйновано праву частину другого під’їзду з першого по четвертий поверх.

В результаті обвалення загинули вісім людей.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.