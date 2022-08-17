Про це повідомило європейське статистичне відомство Eurostat.
На початку року зростання економіки в єврозоні зафіксували лише на рівні 0,5%. Так, у річному вирахуванні економіка в регіоні зросла на 3,9, а не на 4%, як прогнозувалося раніше.
У 2022 році експерти очікують на зростання економіки в єврозоні лише на рівні 2,6%.
На переконання фахівців, на економіку єврозони негативно впливає високий рівень інфляції, спричинений енергетичною кризою на тлі повномасштабної війни РФ в Україні.
У травні стало відомо, що інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня. Саме це посилило дискусію в Європейському центральному банку про те, як швидко підвищити відсоткові ставки з низьких рівнів.
Довідка. Єврозона — група 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро. Тут проживає понад 336 мільйонів європейців. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.
- Кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав. Проблеми з продовольством, паливом та фінансами загрожують спровокувати заворушення у бідних країнах.
- Курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відбилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.
- Раніше стало відомо, що світова економіка може втратити до 18% глобального ВВП до 2050 року через зміни клімату, якщо не вжити попереджувальних заходів.