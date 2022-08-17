Економіка в країнах єврозони у другому кварталі зросла не так значно, як очікувалося. З квітня по червень 2022 року сукупний ВВП зріс у порівняннні з першим кварталом лише на 0,6%. Раніше зростання передбачали на рівні 0,7%.

Про це повідомило європейське статистичне відомство Eurostat.

На початку року зростання економіки в єврозоні зафіксували лише на рівні 0,5%. Так, у річному вирахуванні економіка в регіоні зросла на 3,9, а не на 4%, як прогнозувалося раніше.

У 2022 році експерти очікують на зростання економіки в єврозоні лише на рівні 2,6%.

На переконання фахівців, на економіку єврозони негативно впливає високий рівень інфляції, спричинений енергетичною кризою на тлі повномасштабної війни РФ в Україні.

У травні стало відомо, що інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня. Саме це посилило дискусію в Європейському центральному банку про те, як швидко підвищити відсоткові ставки з низьких рівнів.

Довідка. Єврозона — група 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро. Тут проживає понад 336 мільйонів європейців. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.