У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили, в яких місцях найчастіше трапляються міни.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначено, що замінованою вважається територія, поруч з якою знаходиться знак “СТОП МІНИ” – у вигляді черепа і схрещених кісток. Проте багато замінованих ділянок ще не мають цього знаку, оскільки обстеження, як і розмінування, це довготривалі процеси.

Також слід остерігатися ділянок, позначених біло-червоною стрічкою. Вони можуть бути без таблички “СТОП МІНИ”. Крім того, замінованими не рідко бувають вулиці, двори, де проходили бойові дії та воєнно-стратегічні локації/місцевості: аеропорт, полігон тощо.

Як пояснили в ДСНС, об’єкти стратегічної інфраструктури, такі як електричні пілони, газопровід, водопровід; місцевість довкола та під мостом, узбіччя доріг; воєнні контрольно-пропускні пункти та водні джерела, криниці, береги річок також можуть бути замінованими.

Наголошено, що до замінованих територій також належать поля, лісосмуги, ліси, сільськогосподарські угіддя, виноградники, кладовища, залишені локації (залізничні шляхи, військові позиції, військові блокпости) та знищені транспортні засоби воєнні і цивільні.

Дитячі іграшки, харчові продукти, тіла загиблих людей, тварин та мобільні телефони теж можуть містити міни.

У ДСНС відзначили, що елеватори – спорудження для тривалого зберігання великої кількості зерна, зазвичай розташовані неподалік залізниць, портів, місця скупчення сільськогосподарської техніки, заправки та дитячі майданчики також входять до переліку небезпечних зон, де можуть знаходитися міни.