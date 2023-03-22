Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС у Запорізькій області.
22 березня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки сталося часткове руйнування торців двох дев’ятиповерхових житлових будинків в обласному центрі.
Станом на 14:00 на місцях працюють усі екстрені і профільні служби міста.
Рятувальники проводять рятувально-пошукові роботи, а також ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.
Інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу ще уточнюється.
На місці події для надання допомоги працюють психологи ДСНС.
До проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 45 осіб особового складу та 10 одиниць спеціальної техніки ДСНС.
Водночас вогнеборці працюють за іншою адресою, де внаслідок атаки сталося загоряння даху станції технічного обслуговування на загальній площі 20 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежу.
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