У Броварах вертоліт з керівництвом МВС України впав о 8:20. Він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.

Про це повідомила ДСНС.

Внаслідок падіння сталося загоряння. Пожежу було локалізовано на площі 500 м кв. о 09:06, а о 09:28 — ліквідовано.

На борту перебували дев’ять людей. Серед них шість осіб оперативної групи МВС, зокрема із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС. Станом на ранок 18 січня міністром внутрішніх справ України був Денис Монастирський, а його першим заступником — Євгеній Єнін.

За інформацією ДСНС, загинуло 18 людей, з них три дитини. Ще травмовано 25 осіб, серед них 10 дітей. Зазначимо, що за інформацією глави Київської ОВА Олексія Кулеби, відомо про 29 поранених, зокрема 15 дітей. Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко писав про 15 загиблих. Точна кількість загиблих ще встановлюється.

Потерпілим надається вся необхідна допомога.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.