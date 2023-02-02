За даними рятувальників, станом на ранок 2 лютого внаслідок обстрілу Краматорська постраждало 18 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Fabook.

Зазначається, що 1 лютого у Краматорську внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверх чотириповерхового житлового будинку.

Станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС знайшли тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятували. Крім того, травмовано 18 осіб, з них 8 осіб — госпіталізовано.

Нагадаємо, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку, пишуть в поліції.

Ворожі війська завдали удару по Краматорську балістичною ракетою класу земля-земля “Іскандер-К”.