У Херсонській та Миколаївській областях тривають ліквідації наслідків підтоплення, через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на ранок 16 червня на Херсонщині затоплено ще 30 населених пунктів, на Миколаївщині досі підтоплено 35 будівель, городи і господарства.

Джерело: ДСНС України

Як повідомили у рятувальній службі, у Херсонській області підтоплено ще 30 населених пунктів, з яких 13 – на підконтрольній Україні території та 17 – на тимчасово окупованій території.

Рятувальники проводять роботи щодо відкачування води, а також доставляють воду та продукти харчування для громадян.

У Миколаївській області підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи та господарства у Баштанському районі.

До населених пунктів організовано доставку чистої питної води, предметів першої необхідності.

Продовжуються роботи з відкачування води із затоплених підвалів та колодязів. Роботи тривають і надалі.