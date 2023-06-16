Джерело: ДСНС України
Як повідомили у рятувальній службі, у Херсонській області підтоплено ще 30 населених пунктів, з яких 13 – на підконтрольній Україні території та 17 – на тимчасово окупованій території.
Рятувальники проводять роботи щодо відкачування води, а також доставляють воду та продукти харчування для громадян.
У Миколаївській області підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи та господарства у Баштанському районі.
До населених пунктів організовано доставку чистої питної води, предметів першої необхідності.
Продовжуються роботи з відкачування води із затоплених підвалів та колодязів. Роботи тривають і надалі.
- Кабінет міністрів України ухвалив виділення коштів для одноразової допомоги жителям Херсонської і миколаївської областей, які постраждали внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Також грошову допомогу постраждалі отримають від ООН.