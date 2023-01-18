Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Крім того, рятувальники зазначили, що 25 осіб травмовано, з них 11 — діти, яких госпіталізовано до лікарень: “Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою”, — йдеться в повідомленні.
Водночас психологи ДСНС надали допомогу 51 особі. Від ДСНС до рятувальних робіт залучили 65 осіб. Зараз на місці працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.
Нагадаємо, що станом на день 18 січня стало відомо імена загиблих членів керівного складу МВС та екіпажу на борту гелікоптера ДСНС, що розбився у Броварах на Київщині, коли вони прямували в одну з “гарячих точок” України.
- У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
- Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також за інформацією ОП трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
- У Броварах гвинтокрил з керівництвом МВС України впав о 8:20. Він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.