Станом на 14 годину 18 січня внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули 17 людей, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Крім того, рятувальники зазначили, що 25 осіб травмовано, з них 11 — діти, яких госпіталізовано до лікарень: “Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою”, — йдеться в повідомленні.

Водночас психологи ДСНС надали допомогу 51 особі. Від ДСНС до рятувальних робіт залучили 65 осіб. Зараз на місці працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Нагадаємо, що станом на день 18 січня стало відомо імена загиблих членів керівного складу МВС та екіпажу на борту гелікоптера ДСНС, що розбився у Броварах на Київщині, коли вони прямували в одну з “гарячих точок” України.