Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Крім того, рятувальники зазначили, що 25 осіб травмовано, з них 11 – діти, яких шпиталізовано до лікарень: “Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділів ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою”, – йдеться в повідомленні.
Тим часом психологи ДСНС надали допомогу 51 особі. Від ДСНС до рятувальних робіт залучили 65 осіб. Зараз на місці працює мобільна оперативна група апарату ДСНС.
ОНОВЛЕННЯ 15:37. Станом на 15:00 пресслужба ДСНС заявила у Telegram, що внаслідок падіння гелікоптера загинула 1 дитина.
Нагадаємо, що станом на день 18 січня стали відомі імена загиблих членів керівного складу МВС та екіпажу на борту гелікоптера ДСНС, що розбився у Броварах на Київщині, коли вони прямували в одну з “гарячих точок” України.
- У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
- Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також за інформацією ОП трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
- У Броварах гвинтокрил з керівництвом МВС України впав о 8:20. Він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.