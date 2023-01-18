Станом на 14 годину 18 січня внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули 17 людей, зокрема 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Крім того, рятувальники зазначили, що 25 осіб травмовано, з них 11 – діти, яких шпиталізовано до лікарень: “Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділів ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою”, – йдеться в повідомленні.

Тим часом психологи ДСНС надали допомогу 51 особі. Від ДСНС до рятувальних робіт залучили 65 осіб. Зараз на місці працює мобільна оперативна група апарату ДСНС.

ОНОВЛЕННЯ 15:37. Станом на 15:00 пресслужба ДСНС заявила у Telegram, що внаслідок падіння гелікоптера загинула 1 дитина.

Нагадаємо, що станом на день 18 січня стали відомі імена загиблих членів керівного складу МВС та екіпажу на борту гелікоптера ДСНС, що розбився у Броварах на Київщині, коли вони прямували в одну з “гарячих точок” України.