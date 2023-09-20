Компанія запевняє, що українська енергосистема впорається із зимою, якщо не буде нових російських ударів по інфраструктурі. Усе зводиться до того, наскільки буде дієвою ППО.

“На жаль, станції, трансформаторні підстанції вони не призначені до того, щоб витримати удари ракет та дронів. Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об’єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики протягом останніх 6 місяців“, – інформує виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.