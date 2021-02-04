Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК, якому належить Запорізька ТЕС.
Згідно з повідомленням, на момент події в роботі знаходилося 3 енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт.
“Через замикання на підстанції спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більш великої аварії”, – йдеться в повідомленні.
ДТЕК зазначив, що планує почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин і синхронізує свої дії з “Укренерго”.
Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але наразі енергопостачання міста відновлено, зазначено у повідомленні.
- В Енергодарі Запорізької області сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС, в зв’язку з чим в місті зникло електро- і водопостачання.