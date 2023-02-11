У неділю, 12 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планується відключень електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що 12 лютого на наступний день “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії.

Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Втім, у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого енергосистема України зазнала 17-ї атаки дронами, внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів у Харкові застосовуються аварійні відключення. Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.