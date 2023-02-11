Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Зазначається, що 12 лютого на наступний день “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії.
Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Втім, у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.
Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого енергосистема України зазнала 17-ї атаки дронами, внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів у Харкові застосовуються аварійні відключення. Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.
- 10 лютого росіяни влучили дроном-камікадзе в об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
- Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.
- Внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.