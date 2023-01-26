В окремих регіонах продовжують діяти екстрені відключення електроенергії після сьогоднішньої ракетної атаки росіян на енергооб'єкти України.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За даними компанії у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях продовжують діяти екстрені відключення.

“Під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі, через що енергетики не можуть повернутись до стабілізаційних відключень”, – зазначається у повідомленні.

У ДТЕК запевнили, що працюють над покращенням ситуації.

Трохи раніше у ДТЕК повідомляли, що екстрені відключення також діють в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового масованого обстрілу України 26 січня в Одеській області зафіксовано пошкодження двох об‘єктів критичної інфраструктури.