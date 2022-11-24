Про це повідомила пресслужба компанії.

Вже відновлено живлення всіх об’єктів критичної інфраструктури, як-от лікарні та водоканали. Вони мають електропостачання у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. 

Нині поступово повертають світло до побутових споживачів.

“У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом”, — наголосили у повідомленні. 

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, шо атаки на енергетичну інфраструктуру – це військовий злочин, за який будуть відповідати усі винні. Зокрема так звані “російські енергетики”, які допомагають окупантам обирати цілі атак. 

“Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі”, — сказав він.