У ДТЕК оголосили, що стабілізація енергосистеми України буде найближчими годинами. Компанія вже відновила роботу своїх електростанцій та електромережі після російської атаки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вже відновлено живлення всіх об’єктів критичної інфраструктури, як-от лікарні та водоканали. Вони мають електропостачання у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії.

Нині поступово повертають світло до побутових споживачів.

“У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом”, — наголосили у повідомленні.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, шо атаки на енергетичну інфраструктуру – це військовий злочин, за який будуть відповідати усі винні. Зокрема так звані “російські енергетики”, які допомагають окупантам обирати цілі атак.

“Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі”, — сказав він.