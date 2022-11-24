Про це повідомила пресслужба компанії.
Вже відновлено живлення всіх об’єктів критичної інфраструктури, як-от лікарні та водоканали. Вони мають електропостачання у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії.
Нині поступово повертають світло до побутових споживачів.
“У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом”, — наголосили у повідомленні.
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, шо атаки на енергетичну інфраструктуру – це військовий злочин, за який будуть відповідати усі винні. Зокрема так звані “російські енергетики”, які допомагають окупантам обирати цілі атак.
“Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі”, — сказав він.
- З космосу зафіксували, який мала вигляд Україна внаслідок масованого ракетного удару, який відбувся 23 листопада.