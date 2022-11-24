У ДТЕК оголосили, що стабілізацію енергосистеми України буде забезпечено найближчими годинами. Компанія вже відновила роботу своїх електростанцій та електромереж після російської атаки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вже відновлено живлення всіх об’єктів критичної інфраструктури, як-от лікарень та водоканалів. Вони мають електропостачання у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії.

Зараз поступово повертають світло побутовим споживачам.

“У найближчі години ситуацію в енергосистемі буде стабілізовано. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом”, — наголосили у повідомленні.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, шо атаки на енергетичну інфраструктуру – це воєнний злочин, за який будуть відповідати усі винні. Зокрема так звані “російські енергетики”, які допомагають окупантам обирати цілі атак.

“Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі”, — сказав він.