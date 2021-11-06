Сьогодні вночі у Миколаївській області сталася аварія за участі автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101, внаслідок чого загинули три людини.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції області.

ДТП сталося на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївського району близько 1:48.

Внаслідок зіткнення ВАЗ перекинувся та злетів у кювет. У салоні авто знаходилась родина з семи осіб: 33-річний водій і двоє дітей віком 5-ти та 3-х років загинули одразу на місці, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п’яти й шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

37-річний керманич Chevrolet суттєво не травмувався.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти. Встановлюються усі обставини та причини аварії.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.