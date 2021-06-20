Про це у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

“Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю “Та, що біжить за Сонцем”. Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко”, – прокоментувала Лана Вєтрова.

Катерина Долган – кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та Чемпіонатів України. 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Цього дня Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.

Фото: Лана Вєтрова