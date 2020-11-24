Про це у Facebook повідомив голова в Гільдії парфумерів України Влад Зварич.
Трагедія сталася у с. Бартатів Городоцького району на трасі Львів-Шегині близько 22:10.
У відділі ГУНП Львівської області повідомили, що 34-річний чоловік загинув вчора ввечері, його збив на освітленому пішохідному переході водій автомобіля “Ніссан”.
“Водій “Нісана” затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід”, – повідомили в поліції.
- Раніше повідомлялося, що 17 листопада помер театральний режисер Роман Віктюк.