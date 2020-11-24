У ДТП під Львовом загинув засновник Lviv Fashion Week, дизайнер Петро Нестеренко-Ланько.

Про це у Facebook повідомив голова в Гільдії парфумерів України Влад Зварич.

Трагедія сталася у с. Бартатів Городоцького району на трасі Львів-Шегині близько 22:10.

У відділі ГУНП Львівської області повідомили, що 34-річний чоловік загинув вчора ввечері, його збив на освітленому пішохідному переході водій автомобіля “Ніссан”.

“Водій “Нісана” затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід”, – повідомили в поліції.