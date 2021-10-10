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У Дубаї поліція вилучила 500 кг кокаїну

Поліція Дубаю зірвала контрабанду на територію Об'єднаних Арабських Еміратів 500 кілограмів чистого кокаїну.

Понеділок, 11 жовтня 2021, 00:23

Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство ОАЕ Emirates News Agency.

В ході операції під кодовою назвою “Скорпіон” поліція Дубая зірвала спробу контрабанди в країну 500 кілограмів чистого кокаїну. Загальна вартість наркотиків складає 136 мільйонів доларів.

Ця операція з вилучення наркотиків стала однією з найбільших у регіоні.

В результаті було заарештовано члена банди з Близького Сходу, який діяв всередині країни як посередник для міжнародного наркосиндикату. Правоохоронні органи поставили його на цілодобовий нагляд задовго до нальоту на місце, де його затримали. Підозрюваний, який має судимість у своїй країні, зізнався у скоєнні злочину та був направлений до прокуратури.

  • Нагадаємо, 4 жовтня у Франції перехопили судно з кокаїном, серед членів екіпажу є українець.
  • Раніше в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова, виявили дві сховані під землею плантації з коноплями. Вартість виявленого оцінюють в 5 млн гривень.
  • Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу у своєму списку заборонених речовин.
Теги: Дубаи, наркотики, ОАЕ, поліція, кокаин

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