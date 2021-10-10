У Дубаї поліція вилучила 500 кг кокаїну

Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство ОАЕ Emirates News Agency.
В ході операції під кодовою назвою “Скорпіон” поліція Дубая зірвала спробу контрабанди в країну 500 кілограмів чистого кокаїну. Загальна вартість наркотиків складає 136 мільйонів доларів.
Ця операція з вилучення наркотиків стала однією з найбільших у регіоні.
В результаті було заарештовано члена банди з Близького Сходу, який діяв всередині країни як посередник для міжнародного наркосиндикату. Правоохоронні органи поставили його на цілодобовий нагляд задовго до нальоту на місце, де його затримали. Підозрюваний, який має судимість у своїй країні, зізнався у скоєнні злочину та був направлений до прокуратури.
- Нагадаємо, 4 жовтня у Франції перехопили судно з кокаїном, серед членів екіпажу є українець.
- Раніше в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова, виявили дві сховані під землею плантації з коноплями. Вартість виявленого оцінюють в 5 млн гривень.
- Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу у своєму списку заборонених речовин.