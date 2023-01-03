У Дубаї Валерій Меладзе пошепки відповів на гасло «Слава Україні» – російські посадовці вимагають оголосити його «іноагентом»

На новорічному виступі у Дубаї співак Валерій Меладзе відповів на гасло "Слава Україні". Відповідне відео з’явилось у соцмережі та вже викликало реакцію російських посадовців, котрі вимагають позбавити артиста громадянства РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

На відео, звертаючись до співака, автор вигукує “Слава Україні!”, у відповідь співак, попередньо прибравши мікрофон, імовірно, відповідає “Героям слава” і підморгує. Після цього глядач схвально кричить. Меладзе просить його заспокоїтися, зауважуючи, що “сьогодні поза політикою тут”.

Раніше Валерій Меладзе засуджував повномасштабну війну проти України. Згодом концерти музиканта у Росії скасували.

Російські чиновники негайно зреагували на відео.

Зокрема сенаторка від Оренбурзької області Олена Афанасьєва заявила, що Меладзе “за підтримку бандерівців треба позбавити російського громадянства”.

Скотство! Потворність! Зрада! Меладзе за підтримку бандерівців треба позбавити громадянства РФ. Коли гинуть наші громадяни за російських людей, захищаючи російські території, деякі дозволяють собі зигувати разом з українськими нацистами. Це недопустимо, – сказала вона.

Депутатка держдуми Олена Драпеко висловилась за те, щоб його визнати “іноагентом” і заборонити йому в’їзд до Росії. Та порадила артисту взагалі “поїхати якомога далі”.

Російська організація “армія захисників вітчизни” вже написала заяву на Меладзе до СК та Генпрокуратури. Активісти просять дати “законну оцінку” діям музиканта, а також не пускати його до Росії та перевірити, чи артист законно отримав громадянство РФ – співак народився в Батумі, але в період розпаду СРСР проживав в Україні.

Своєю чергою, 3 січня Меладзе прокоментував заяви політиків.