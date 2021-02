Про це інформує британське агентство ВВС.

Протестувальники планували зібратися в центрі Дубліна – у парку Сант-Стівенс-Грін (хоча це було заборонено). Проте правоохоронці не дозволили їм цього зробити і відтіснили натовп на Графтон-стріт.

Мітингувальники почали кидати в силовиків фаєри, пляшки та інші предмети.

Унаслідок сутичок троє поліцейських отримали поранення. Понад 20 людей були затримані.

Як зазначає канал Sky News, протестувальники в основному були без захисних масок і несли плакати з антикарантинними лозунгами.

There is a large garda presence in Dublin city centre, where hundreds of people have gathered for a protest against #Covid19 restrictions. | https://t.co/oSUrMd4CTK pic.twitter.com/9jgfdiMfva — RTÉ News (@rtenews) February 27, 2021

A garda has been taken to hospital after being injured during disturbances in Dublin city centre today as protesters demonstrated against Covid-19 restrictions | https://t.co/IVG8MREDzl pic.twitter.com/15Pcc5IgZs — RTÉ News (@rtenews) February 27, 2021

У суботу ввечері ірландська поліція повідомила, що у зв’язку з акціями протесту було висунуто обвинувачення 20 особам, з них 13 постали перед судом, і їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначив комісар поліції Дрю Гарріс, учасники акції організовувалися, в тому числі, через соціальні мережі. Серед них були ті, хто виступає проти карантинних обмежень та вакцинації, а також представники ультралівих та ультраправих сил.

Clashes on Grafton Street this afternoon after anti-lockdown protest. Incident that prompted baton charge is shown pic.twitter.com/K9zpNMbgPo — Stephen Murphy (@SMurphyTV) February 27, 2021

Прем’єр-міністр Ірландії Мікал Мартін засудив заворушення та наголосив, що вони “створюють неприйнятний ризик як для суспільства, так і для ірландської поліції”. Політик додав, що ця акція протесту в умовах COVID-обмежень “продемонструвала повну відсутність поваги до людей, які принесли величезні жертви під час цієї пандемії”.

Засудив насильство під час протестів і віце-прем’єр Ірландії Лео Варадкар.

“Минулий рік ірландці провели в боротьбі з COVID-19. Немає виправдання для насильства ні проти поліції, ні щодо когось іншого”, – написав він у Twitter.

Нещодавно уряд Ірландії оголосив, що продовжить локдаун щонайменше до 5 квітня (у країні пересування громадян дозволено лише в межах п’яти кілометрів від місця проживання, заборонено ходити в гості, закриті магазини (крім продовольчих)). При цьому з наступного тижня в Ірландії будуть поступово відкриватися школи.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 27 лютого в Ірландії загалом коронавірусом інфікувалось майже 219 тисяч людей, померли понад 4 тисячі людей.