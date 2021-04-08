Вартість робіт із ремонту та відмивання будівлі Офісу президента та площі перед ним після березневої акції протесту становить 1 571 610 гривень.

Про це повідомили у Державному управління справами (ДУС) у відповідь на запит агентства “Радіо Свобода”.

“За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством “Спектр” встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень”, – зазначається у повідомленні.

До цієї суми входять наступні витрати:

очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 000 гривень;

непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Фото: #Букви

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.