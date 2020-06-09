У двох дитячих садках в Ірпені (Київська область) та Тернополі виявили випадки коронавірусу.

Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

“На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання на COVID-19 одного з працівників ірпінського дитсадка “Казка”. Садочок закриваємо на карантин, а всі контактні особи пройдуть ПЛР-діагностику. Одразу хочу заспокоїти батьків. З дітьми хвора не контактувала. Востаннє вона була у приміщенні ДНЗ 29 травня, коли заклад ще не працював. Потім пішла на лікарняний. Оперативно починаємо загальну дезінфекцію дитсадка”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом повідомили, що через COVID-19 з 10 червня дитячий садок № 12 у Тернополі тимчасово зупиняє роботу.

“У працівника Тернопільського дошкільного навчального закладу №12 лабораторно підтвердили COVID-19. Тому садочок тимчасово зупиняє роботу. Мобільні групи медиків візьмуть аналізи на ПЛР-дослідження в усіх працівників садочка. Коли садочок знову запрацює, повідомлять додатково”, – зазначили у штабі.