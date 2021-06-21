У двох музеях Туреччини запрацювали україномовні аудіогіди

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Запуск аудіогідів відбувся в межах ініціативи дружини президента України Олени Зеленської.
“Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найпопулярніших напрямків для відпочинку. У межах нашого проєкту маємо вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім – у Туреччині. Це чудово”, – зазначила Зеленська.
Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Він має відкриту галерею, 13 виставкових залів, у яких налічується близько 5 тисяч художніх творів та 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави.
Фото: Офіс президента
Місто Демре, у якому розташований музей Святого Миколая, було другим релігійним центром Анатолії у V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколаю місто здобуло славу за межами регіону та стало важливим центром християнства.
Щороку в Туреччині відпочивають близько 1,5 млн українців.
- У всесвітньо відомій пам’ятці архітектури – римському Колізеї запустили україномовний аудіогід.
- Раніше повідомлялося, що Лондонський Тауер (Tower of London) запровадить аудіогід українською мовою. Меморандум про старт першого на території цієї країни україномовного аудіогіда підписала перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Великої Британії.