У двох музеях Туреччини запрацювали україномовні аудіогіди

В Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія, запрацювали україномовні аудіогіди.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Запуск аудіогідів відбувся в межах ініціативи дружини президента України Олени Зеленської.

“Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найпопулярніших напрямків для відпочинку. У межах нашого проєкту маємо вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім – у Туреччині. Це чудово”, – зазначила Зеленська.

Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Він має відкриту галерею, 13 виставкових залів, у яких налічується близько 5 тисяч художніх творів та 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави.

Фото: Офіс президента

Місто Демре, у якому розташований музей Святого Миколая, було другим релігійним центром Анатолії у V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколаю місто здобуло славу за межами регіону та стало важливим центром християнства.

Щороку в Туреччині відпочивають близько 1,5 млн українців.