На території Київської та Миколаївської областей правоохоронці виявили несанкціоновані звалища з тоннами епідемічно небезпечних медичних відходів.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

Представники фірми-ліцензіата звозили їх до складських приміщень у зазначених областях замість того, щоб належно утилізувати.

Вчора, 11 лютого, правоохоронці провели обшуки в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат.

У результаті було виявлено “тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19”.

“Згідно з правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення. Натомість встановлено: підприємство, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації епідемічно небезпечних медичних відходів, розташованих на території Миколаївської та Київської областей”, – зазначили в поліції.

Зараз правоохоронці вживають заходів для убезпечення громадян.

Про факт виявлення небезпечних відходів будуть поінформовані органи місцевої влади для розв’язання питання щодо їх утилізації.

За фактом виявлення звалищ розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією “зловживання владою або службовим становищем” (ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Після проведення слідчих дій буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.