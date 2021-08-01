У Закарпатській та Хмельницькій областях показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом зависокі для "зеленої" зони карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Як відомо, 16 червня Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження. Зокрема, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус COVID-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону. Крім того, Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для церков і культурних заходів.

Станом на 31 липня серпня всі регіони України все ще перебувають у “зеленій” зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників підвищений.

У Закарпатській області показник динаміки рівня госпіталізацій 31 липня становив 93,3%, днем раніше — 82,1%.

У Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4%, днем раніше — 86,4%.

Цей показник має не перевищувати 50%.