Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Як відомо, 16 червня Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження. Зокрема, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус COVID-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону. Крім того, Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для церков і культурних заходів.
Станом на 31 липня серпня всі регіони України все ще перебувають у “зеленій” зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників підвищений.
У Закарпатській області показник динаміки рівня госпіталізацій 31 липня становив 93,3%, днем раніше — 82,1%.
У Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4%, днем раніше — 86,4%.
Цей показник має не перевищувати 50%.
- Через штам коронавірусу “Дельта” (Delta) в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий штам коронавірусу “Дельта” (Delta) Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.