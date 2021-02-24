У двох регіонах України постача вакцини проти коронавірусу затримується до четверга

Більшість областей отримають вакцину проти коронавірусу 24 лютого. У двох регіонах доставлення завершиться в четвер.

Про це в етері телеканалу “Україна 24” розповіла директорка держпідприємства “Укрмедпостач” Оксана Маринчук.

Як повідомлялося раніше, вакцинація в нашій країні наразі проводитиметься вакциною Oxford/AstraZeneca. Це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут).

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. Читайте також: В Україні вакцину AstraZeneca будуть колоти з найменш ефективним інтервалом – 28 днів Вакцину вже почали розвозити по регіонах. “Перша машина попрямувала на Черкаси, Винницю, Хмельницький, Житомир, Київ та область. У 8 областей машинки вже прямують до кінцевого набувача”, — зазначила вона.

Маринчук наголосила, що впродовж дня середи вакцину отримають майже всі регіони.