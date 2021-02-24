У двох регіонах України постача вакцини проти коронавірусу затримується до четверга

Про це в етері телеканалу “Україна 24” розповіла директорка держпідприємства “Укрмедпостач” Оксана Маринчук.
Як повідомлялося раніше, вакцинація в нашій країні наразі проводитиметься вакциною Oxford/AstraZeneca. Це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут).
Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
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Вакцину вже почали розвозити по регіонах.
“Перша машина попрямувала на Черкаси, Винницю, Хмельницький, Житомир, Київ та область. У 8 областей машинки вже прямують до кінцевого набувача”, — зазначила вона.
Маринчук наголосила, що впродовж дня середи вакцину отримають майже всі регіони.
“Сьогодні ми покриваємо повністю всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра”, — додала вона.
- Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в Україні стартує процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.