Covid-19 Україна

оновлено 24.02.2021 о 18:02

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У двох регіонах України постача вакцини проти коронавірусу затримується до четверга

Більшість областей отримають вакцину проти коронавірусу 24 лютого. У двох регіонах доставлення завершиться в четвер.

Середа, 24 лютого 2021, 18:43

Про це в етері телеканалу “Україна 24” розповіла директорка держпідприємства “Укрмедпостач” Оксана Маринчук.

Як повідомлялося раніше, вакцинація в нашій країні наразі   проводитиметься вакциною Oxford/AstraZeneca. Це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут).

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.

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Вакцину вже почали розвозити по регіонах.

“Перша машина попрямувала на Черкаси, Винницю, Хмельницький, Житомир, Київ та область. У 8 областей машинки вже прямують до кінцевого набувача”, — зазначила вона.

Маринчук наголосила, що впродовж дня середи вакцину отримають майже всі регіони.

“Сьогодні ми покриваємо повністю всю Україну, як говорило керівництво МОЗ. Але найвіддаленіші куточки Закарпаття та Івано-Франківська область отримають вакцину завтра”, — додала вона.

Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцина, вакцинація

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