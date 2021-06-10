Про це повідомляє агентство Reuters.
Пара проїхала через штати Новий Південний Уельс і Квінсленд, відвідавши дорогою десятки місць.
Тепер влада штатів поспішає відстежити тісні контакти й визначити нові гарячі точки, пов’язані з вірусом. Подружжя можуть притягнути до кримінальної відповідальності за порушення прикордонних обмежень у зв’язку з COVID-19.
Влада заявила, що 44-річна жінка отрималп позитивний результат на коронавірус у Квінсленді. Пізніше COVID-19 виявили й у її чоловіка.
За словами міністрині охорони здоров’я штату Іветти Д’Ат, аналізи пари показали, що у них, ймовірно, закінчився інфекційний період.
“Це означає, що ризик нижче, ніж ми очікували вчора, і це дійсно позитивна новина”, – сказала Д’Ат.
Про інші випадки зі штату не повідомлялося.
Квінсленд випустив попередження для деяких частин Сонячного узбережжя, популярного туристичного місця, а також для двох регіональних районів.
Влада Нового Південного Уельсу заявила, що минулого тижня пара подорожувала в основному через регіональні міста протягом п’яти днів.
“Ми звертаємося до наших регіональних спільнот з тим, що вони повинні бути в стані підвищеної готовності. Це реальна небезпека для нас, оскільки заражені люди, які подорожують нашим штатом, зупиняючись в декількох місцях, піддають нас ризику”, – сказав міністр охорони здоров’я нового Південного Уельсу Бред Хаззард.
Австралія ефективно впоралася з першою хвилею COVID-19 завдяки системам швидких локдаунів і суворим правилам соціального дистанціювання. За час пандемії в країні зафіксували 30 200 випадків зараження і 910 смертей.
- У суботу, 5 червня, стало відомо, що в австралійському штаті Вікторія виявили новий штам коронавірусу. Його назвали Delta.