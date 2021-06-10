У двох австралійських штатах оголошено тривогу після того, як інфікована коронавірусом жінка та її чоловік приїхали з Вікторії, епіцентру останнього спалаху в країні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Пара проїхала через штати Новий Південний Уельс і Квінсленд, відвідавши дорогою десятки місць.

Тепер влада штатів поспішає відстежити тісні контакти й визначити нові гарячі точки, пов’язані з вірусом. Подружжя можуть притягнути до кримінальної відповідальності за порушення прикордонних обмежень у зв’язку з COVID-19.

Влада заявила, що 44-річна жінка отрималп позитивний результат на коронавірус у Квінсленді. Пізніше COVID-19 виявили й у її чоловіка.

За словами міністрині охорони здоров’я штату Іветти Д’Ат, аналізи пари показали, що у них, ймовірно, закінчився інфекційний період.

“Це означає, що ризик нижче, ніж ми очікували вчора, і це дійсно позитивна новина”, – сказала Д’Ат.

Про інші випадки зі штату не повідомлялося.

Квінсленд випустив попередження для деяких частин Сонячного узбережжя, популярного туристичного місця, а також для двох регіональних районів.

Влада Нового Південного Уельсу заявила, що минулого тижня пара подорожувала в основному через регіональні міста протягом п’яти днів.

“Ми звертаємося до наших регіональних спільнот з тим, що вони повинні бути в стані підвищеної готовності. Це реальна небезпека для нас, оскільки заражені люди, які подорожують нашим штатом, зупиняючись в декількох місцях, піддають нас ризику”, – сказав міністр охорони здоров’я нового Південного Уельсу Бред Хаззард.

Австралія ефективно впоралася з першою хвилею COVID-19 завдяки системам швидких локдаунів і суворим правилам соціального дистанціювання. За час пандемії в країні зафіксували 30 200 випадків зараження і 910 смертей.