Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Зазначається, що сьогодні, 17 березня, працюють усі види електростанцій. Триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, також триває незначний імпорт електроенергії.
“Через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях”, – наголосили у компанії.
А також пояснили, що для відновлення надійного електропостачання великих міст до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення РФ, потрібно більше часу. Зараз енергетики цілодобово працюють над цим.
За даними “Укренерго”, в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.
Натомість енергетична інфраструктура уздовж лінії фронту регулярно зазнає пошкоджень через артобстріли. Зокрема, у ніч на п’ятницю зазнала обстрілів енергоінфраструктура у Донецькій області.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару було повністю знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- В ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.