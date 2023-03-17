Станом на 17 березня споживання електроенергії – на рівні п’ятниці минулого тижня. Проте у Житомирській, Київській областях та у Києві можливі обмеження електропостачання через наслідки масованої атаки РФ 9 березня.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що сьогодні, 17 березня, працюють усі види електростанцій. Триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, також триває незначний імпорт електроенергії.

“Через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях”, – наголосили у компанії.

А також пояснили, що для відновлення надійного електропостачання великих міст до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення РФ, потрібно більше часу. Зараз енергетики цілодобово працюють над цим.

За даними “Укренерго”, в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

Натомість енергетична інфраструктура уздовж лінії фронту регулярно зазнає пошкоджень через артобстріли. Зокрема, у ніч на п’ятницю зазнала обстрілів енергоінфраструктура у Донецькій області.