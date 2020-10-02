Про вибух поінформували в пресслужбі ВАКС.
“У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмета у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою просп. Перемоги, 41, у результаті якого виявлено пошкодження фасаду будівлі. За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою”, – відзначили в суді.
У зв’язку з інцидентом ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора “з проханням про вжиття заходів реагування”.
“Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконанню суддями ВАКС своїх службових обов’язків”, – наголосили в пресслужбі.
Згодом у столичній поліції поінформували, що за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження.
Інцидент кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення і затримання осіб, причетних до вибуху.
Вибухотехніки вилучили залишки імовірної вибухівки для проведення експертизи.
- Раніше в одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух. В результаті інциденту жертв і постраждалих не було, правоохоронці проводили перевірку.