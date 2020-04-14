Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

“У місті Енергодар виявлені три випадки захворювання на коронавірус, два з них – у працівників атомної електростанції. Тепер необхідно перевірити всіх працівників Запорізької АЕС на захворювання. Тому пропонується, крім міст Запоріжжя, Мелітополь і Бердянськ, також карантинною зоною визнати місто Енергодар”, – сказав головний державний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов.

Від сьогоднішнього дня в Енергодарі вводяться більш жорсткі заходи щодо обмеження пересування громадян, а також обмеження виїзду або в’їзду з / до міста. Вивчаються контакти хворих, і проводиться дезінфекція.

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.

З Фонду боротьби з коронавірусом витратять 64,7 мільярда гривень на заходи із боротьби зі спалахом в Україні.