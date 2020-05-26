Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє телеканал Sky News
Джонсон нагадав, що симптоми зараження також були у його дружини, яка в той час була вагітна.
“Мені доводиться носити окуляри вперше за багато років. Я думаю, що через його (коронавируса) ймовірний вплив. Цілком, цілком можливо, що зір може бути проблемою, пов’язаною з коронавірусом”, – сказав він.
27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.
- Борис Джонсон повернувся до роботи в понеділок, перехворівши перед цим коронавірусом. Він розповів, що його життя було під загрозою. У Саймондс також були симптоми хвороби, але вона швидко одужала.