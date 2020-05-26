Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після того, як перехворів коронавірусом COVID-19, у нього погіршився зір і довелося вдягнути окуляри.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє телеканал Sky News

Джонсон нагадав, що симптоми зараження також були у його дружини, яка в той час була вагітна.

“Мені доводиться носити окуляри вперше за багато років. Я думаю, що через його (коронавируса) ймовірний вплив. Цілком, цілком можливо, що зір може бути проблемою, пов’язаною з коронавірусом”, – сказав він.

27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.